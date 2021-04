Politibetjent arrestert, sikta for aktlaust drap på svart 20-åring i Minneapolis

utenriks

Påtalemakta i Minneapolis stadfestar overfor The New York Times at det vil bli teke ut sikting mot Kimberly A. Potter.

Politiet i Minneapolis stadfestar i ei kunngjering at Potter vart arrestert onsdag formiddag og at det vil bli teke ut sikting mot henne i løpet av dagen.

Både Potter og politisjefen i Minneapolis-forstaden Brooklyn Center trekte seg frå stillingane sine som følgje av det dødelege skotet mot Daunte Wright, som ifølgje dei vart losna då politibetjenten tok feil av pistolen og elektrosjokkvåpenet ho meinte å nytte.

Saka har utløyst store protestar og fell saman med at rettssaka mot den kvite politimannen som i mai i fjor drap den svarte 46-åringen George Floyd i Minneapolis, no går mot slutten.

