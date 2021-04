Studie: AstraZeneca-vaksinen vesentleg tryggare enn koronasmitte

utenriks

Forskarar frå Universitetet i Cambridge har berekna dei ulike risikoane for personar mellom 20 og 69 år ut ifrå eit lågt, middels og høgt smittenivå.

Berre for éi aldersgruppe i eitt scenario vil det vere tryggare å ikkje ta AstraZeneca-vaksinen. Ved låg smitte vil 0,8 av 100.000 personar mellom 20 og 29 år ende på intensiven. I aldersgruppa vil 1,1 av 100.000 personar få blodpropp av vaksinen.

Tala viser elles at det er klare fordelar ved å vere vaksinert – sjølv om smitten er så låg at berre to av 10.000 personar blir smitta dagleg.

Låg risiko for blodpropp

Uavhengig av smittenivå vil risikoen for blodpropp vere 0,8 av 100.000 for 30–39-åringane, 0,5 for 40–49-åringane, 0,4 for 50–59-åringane og 0,2 for 60–69-åringane.

Dersom smitten er låg, endar 2,7 av 100.000 i 30-åra på intensiven. Tilsvarande tal er 5,7 for 40–49-åringane, 10,5 for 50–59-åringane og 14,1 for 60–69-åringane.

Ved middels smitte – som svarer til seks dagleg smitta per 10.000 – aukar risikoen for å ende på intensiven klart. Per 100.000 vil det vere 2,2 i 20-åra, 8,0 i 30-åra, 16,7 i 40-åra, 31,0 i 50-åra og 41,3 i 60-åra.

Tydeleg forskjell

Risikoen for intensivbehandling kjem tydelegast fram ved høg smitte, som inneber 20 daglege smittetilfelle per 10.000.

Dei eldste blir ramma hardast med 127,7 innlagde per 100.000 i 60-åra. Tilsvarande tal er 6,9 i 20-åra, 24,9 i 30-åra, 51,5 i 40-åra og 95,6 i 50-åra.

Forskarane framhevar likevel at smittescenarioet er på 16 veker og at det er svært få i Storbritannia – der studien er frå – som sannsynlegvis vil oppleve ein så lang periode med så høg smitte.

Sett på pause i Noreg

Noreg stansa bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldingar om tilfelle av blodpropp hos folk som har fått vaksinen. Svaret på kva som skjer vidare, kjem torsdag.

I alt har 133.870 personar i Noreg fått denne vaksinen. Seks har opplevd ulike variantar av det same sjukdomsbiletet. Fire har døydd.

Fleire europeiske land har sett ei nedre grense på 50 til 60 år for å få vaksinen, men i Noreg har dei fleste over 65 år allereie fått første vaksinedose.

EMA: Svært sjeldan biverknad

EUs legemiddeltilsyn (EMA) kunngjorde førre veke at blodpropp er ein svært sjeldan biverknad av AstraZenecas koronavaksine.

Rundt 34 millionar menneske har fått vaksinen i Storbritannia, EU og EØS-landa elles, og det er rapportert om 222 tilfelle av uvanlege blodproppar til EMA. EUs legemiddeltilsyn har sjølv gått i djupna på 62 av desse tilfella, og 18 var dødelege.

Norske styresmakter hadde i fleire veker i forkant meint at det er ei kopling mellom blodpropp og vaksinen.

(©NPK)