100.000 koronadødsfall i Frankrike

utenriks

Det vart klart torsdag då helsestyresmaktene rapporterte om ytterlegare 300 koronarelaterte dødsfall siste døgn.

I Europa er det berre Storbritannia og Italia som har registrert fleire døde i pandemien.

Smittetrykket i Frankrike er for tida blant dei høgaste i verda. Dei siste to vekene er det registrert 747 smitta og 6,1 døde per 100.000 innbyggjarar.

Ekspertar meiner talet på 100.000 døde er lågare enn det reelle talet på koronadødsfall. Analysar av dødsattestar viser at enkelte covid-19-tilfelle ikkje blir rapporterte når folk døyr heime eller ved behandlingsstader for psykiatri eller kroniske sjukdommar.

(©NPK)