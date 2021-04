Belgia startar gjenopninga til veka

utenriks

Mellom anna får skular lov til å opne igjen, medan ikkje-nødvendige reiser inn og ut av landet blir tillate for første gong sidan januar, opplyste statsminister Alexander De Croo onsdag etter møte med føderale og regionale leiarar om koronatiltaka i landet.

26. april kan folk igjen dra til frisøren, samtidig som forretningar som sel ikkje-essensielle varer kan opne opp for besøk, utan at kundar må gjere avtale på førehand. Så er planen at barar og restaurantar 8. mai kan opne dørene for første gong på seks månader, men berre for uteservering.

Same dag får loppemarknader, underhaldningsparkar og treningssenter ønskje eit avgrensa tal på besøkjande velkommen.

Oppmjukinga kjem etter ein månads lang nedstenging. Ho har sørgt for nedgang i smitten, men ikkje hjelpt like mykje på presset på sjukehusa. De Croo understrekar derfor at regjeringa går varsamt fram.

– Pandemien har forandra seg. Vi kjempar ikkje lenger mot det same viruset som for eitt år sidan. Viruset og variantane av det er meir smittsame og aggressive no, sa han onsdag.

Dei siste to vekene har talet på døde med covid-19 per dag stige med nesten 50 prosent, til 40 dødsfall om dagen. Samtidig er intensivavdelingane i landet stadig under enormt press.

Ifølgje DPA har det i snitt vore 471 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar i Belgia dei siste to vekene.

Til samanlikning er det registrert 184 nye smittetilfelle og 0,5 dødsfall per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane i Noreg.

(©NPK)