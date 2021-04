Bilbombe eksploderte på marknad i Bagdad

utenriks

Hæren opplyser at éin sivil vart drepen, men nyheitsbyrået Reuters siterer lokale legar som fortel at fire vart drepne og 20 såra.

Eksplosjonen skjedde i den folkerike Sadr-byen i bydelen Habibiya aust i Iraks hovudstad Bagdad. Bilbomba ramma ein marknad der det blir selt brukte møblar. Fem bilar vart òg øydelagde i eksplosjonen.

Ingen har teke på seg ansvaret for bomba, som er det andre store angrepet i år. I januar tok IS på seg ansvar for to sjølvmordsangrep som kravde minst 32 menneskeliv i sentrum av Bagdad.

Det var det mest alvorlege terrorangrepet i byen på tre år.

