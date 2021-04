Danmark opnar for å bruke AstraZeneca-vaksinen likevel

utenriks

Styresmaktene vurderer å gi innbyggjarane tilbodet dersom det blir politisk semje om det på Folketinget, opplyser helseminister Magnus Henicke.

Onsdag vart det kjent at Danmark fjernar AstraZenecas koronavaksine frå vaksinasjonsprogrammet. Det vart grunngitt med eit varsemdsprinsipp, og dessutan at pandemien er under god kontroll og at Danmark har andre tilgjengelege vaksinar.

Vaksinen er framleis godkjend av EUs legemiddelbyrå, som meiner han er trygg og effektiv.

Før Danmark stansa bruken 11. mars, hadde rundt 150.000 personar fått første dose av AstraZeneca-vaksinen, som krev to stikk for å få full effekt.

(©NPK)