Hellas vil fjerne karantenekrav for EU-turistar

Planen krev godkjenning av epidemiologiske ekspertar fredag, skriv avisa Kathimerini. Fritaket vil òg gjelde for reisande frå Israel, USA, Storbritannia, Serbia, Israel og Dei sameinte arabiske emirata.

Karantenefritaket føreset at turistane anten er fullvaksinerte eller kan framleggje ein nyleg, negativ PCR-test. Turistar må òg rekne med at dei tilfeldig kan bli plukka ut for å bli koronatesta.

I Hellas må turistane sjølvsagt følgje smittevernreglane, som inkluderer eit generelt munnbindpåbod.

Turistminister Haris Theoharis har tidlegare varsla at turistar er velkomne frå 14. mai. Regjeringa har som mål at såpass mange grekarar skal vere vaksinerte innan den tida at det skaper ein «mur av immunitet» rundt lokalbefolkninga.

Personar som kjem til Noreg frå Hellas, må minst sju dagar i karantene. Blir reisa sett på som «unødvendig» – slik som feriereiser – må du på karantenehotell.

