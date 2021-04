Klimasamtalar mellom USA og Kina er i gang

utenriks

Temaet for samtalane torsdag er miljøutfordringane – eit område både Kina og USA seier er høgt prioritert – og dessutan FNs klimakonferanse i Glasgow i november.

Besøket blir vurdert som eit høve til å betre det anstrengde forholdet mellom dei to landa, som vart vesentleg forverra då Donald Trump var USAs president.

Kina, det største utsleppslandet i verda, har som mål å bli klimanøytrale innan 2060. Analytikarar har åtvara om at landet er avhengige av kol og at beskjedne kortsiktige mål kan forhindre ambisjonen.

USA har til liks med EU mål om å vere klimanøytral innan 2050.

Utsleppsverstingar

USAs president Joe Biden har igangsett ei miljøpolitisk heilomvending etter at han overtok for Donald Trump i Det kvite hus.

Landet har igjen slutta seg til Parisavtalen, og Biden har invitert 40 verdsleiarar til eit digital klimatoppmøte torsdag og fredag neste veke. Den kinesiske presidenten Xi Jinping har ikkje stadfesta om han vil delta.

USA og andre land blir forventa å kunngjere meir ambisiøse nasjonale mål for å redusere CO2-utslepp og bidra med økonomisk hjelp til klimainnsats i mindre velståande land.

Utviklinga i Kina og USA er heilt avgjerande for innsatsen for å redusere dei globale utsleppa. Landa står til saman for nesten halvparten av det totale klimagassutsleppet i verda.

Anstrengt forhold

Dei siste åra har forholdet mellom USA og Kina vorte meir anstrengt, mellom anna på område som handel, menneskerettar og opphavet til koronapandemien.

I 2018 heva Trump tollsatsane på ei rekkje kinesiske varer i eit forsøk på å få ned USAs rekordhøge handelsunderskot med Kina, som enda på nærare 3.700 milliardar kroner det året.

Kina svarte med å gjere det same, og handelskrigen var eit faktum. I januar 2020 signerte landa det som vart omtalt som første fase av ein handelsavtale. Men det spente forholdet mellom dei har halde fram, også etter at Joe Biden flytta inn i Det kvite hus.

