Medier: USA vil innføre nye sanksjonar mot Russland

utenriks

Sanksjonane skal visstnok presenterast offisielt torsdag. Tiltaka skal truleg rettast mot rundt 20 organ og minst eit tital personar, blant dei tenestemenn i den russiske regjeringa og etterretninga, opplyser anonyme kjelder til nyheitsbyrået Bloomberg.

I tillegg planlegg administrasjonen å utvise så mange som ti russiske tenestemenn og diplomatar, får CNN opplyst.

Noreg ramma av angrep

Det amerikanske selskapet SolarWinds vart angripe då hackarar i fjor planta ein skadeleg kode i programvara deira. I alt 18.000 av kundane deira lasta ned dei aktuelle oppdateringane, som gjorde det mogleg for hackarane å få tilgang til systema.

Blant dei ramma var USAs utanriksdepartement, næringsdepartement og finansdepartement og dessutan etterretningsorganisasjonen NSA. I tillegg vart styresmakter og selskap i ei lang rekkje andre land ramma. Det er framleis ikkje avklart kva slags informasjon hackarane kan ha fått tak i.

Også det norske oljefondet og fleire norske selskap, blant dei fleire kraftselskap, vart ramma.

Dagleg leiar Margrete Raaum i organisasjonen Kraftcert sa til Dagens Næringsliv at sårbarheita som følgde med den skadelege koden, ikkje vart brukt mot selskapa.

– Dei har fått bakdøra, men aktørane har ikkje prøvd å gjere noko med det.

Valpåverknad

USAs regjering har i fleire veker antyda at det vil komme nye sanksjonar. Dei blir i så fall den første gjengjeldinga mot Russland etter hackarangrepet.

Førre månad skulda amerikanske tenestemenn òg Russlands president Vladimir Putin for å ha gitt klarsignal til operasjonar for å påverke det amerikanske valet. Det som skal ha vore eit forsøk på å få Donald Trump attvald, lukkast ikkje, og det er ingen bevis for at Russland eller andre endra stemmer eller manipulerte resultatet.

Tiltaka som er varsla torsdag, kjem i kjølvatnet av at USAs president Joe Biden tysdag åtvara Putin om at USA vil forsvare sine interesser. Samtidig inviterte han Putin til eit toppmøte på nøytral grunn i næraste framtid.

Fleire rundar

Førre månad innførte USA sanksjonar mot sju russiske tenestemenn og eit tital offentlege organ som reaksjon på forgiftinga av regimemotstandaren Aleksej Navalnyj og fengslinga av han etter at han vende heim til Russland. Navalnyj vart utsett for ei russisk nervegift, og russiske styresmakter har vorte skulda for å stå bak hendinga. Russland avviser skuldingane.

Forholdet mellom USA og Russland er for tida svært anstrengt, og det er uklart om USAs tiltak vil endre den russiske åtferda. Tidlegare har ikkje amerikanarane lukkast med å få ein slutt på den russiske hackinga.

I 2016 utviste dåverande president Barack Obama fleire diplomatar etter innblanding i valet det året. For etterfølgjaren Donald Trump sat det langt inne å kritisere Putin, men også Trump utviste russiske diplomatar frå USA. Det skjedde i 2018 etter at ein tidlegare russisk agent vart forgifta i Storbritannia.

