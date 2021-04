Omstridd politilov vedteken i Frankrike

utenriks

Torsdag vart lovendringa vedteken med 75 mot 33 stemmer i den franske nasjonalforsamlinga. Der har president Emmanuel Macrons parti, som foreslo lovendringa, eit stort fleirtal. Senatet har alt vedteke lovforslaget.

– Politibetjentar og opprørspoliti er barna til republikken, og dei må bli verna fordi dei vernar oss kvar einaste dag, sa innanriksminister Gérald Darmanin i etterkant av avstemminga.

Lovendringa inneber at det å bidra til å identifisere politibetjentar med skadeleg hensikt no kan straffast med opptil fem års fengsel og bøter på 75.000 euro, tilsvarande rundt 750.000 kroner.

Menneskerettsgrupper reagerer på lovendringa, og Amnesty International meiner ho truar sivile rettar.

– Denne lova mistenkjeleggjer rolla til politiet. Det gir eit inntrykk av at denne offentlege tenesta hevar seg over all kritikk frå innbyggjarane, seier Alexis Corbiere, ein representant frå det venstreradikale partiet La France Insoumise.

