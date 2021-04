Pfizer-sjef seier tredje vaksinedose truleg kan bli nødvendig

utenriks

Administrerande direktør Albert Bourla seier òg til CNBC torsdag at folk kanskje vil trenge årleg koronavaksinasjon.

Legemiddelgiganten Pfizer sa tidlegare i april at oppdaterte resultat frå dei kliniske testane til selskapet, viser at vaksinen er høgst effektiv seks månader etter andre dose. Vidare studiar trengst for å avgjere om vaksinen gir vern òg etter at dette halvåret er gått.

I februar opplyste tyske Biontech og amerikanske Pfizer at dei testar ein tredje dose av covid-19-vaksinen. Testen skal gi betre forståing av immunresponsen mot nye variantar av koronaviruset.

(©NPK)