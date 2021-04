Russland ønskjer å styrkje fotfestet i Arktis

utenriks

– Dette er ei moglegheit til å styrkje rolla i landet vårt som koordinator og initiativtakar til mange program i regionen, sa forsvarsminister Sergej Sjojgu onsdag.

Arktisk råd fokuserer på berekraftig utvikling og miljøvern i Arktis. Også Noreg, Danmark, Sverige, Finland, Island, Canada og USA er medlem.

Russland håpar å auke utvinninga av råvarer frå den arktiske havbotnen og har auka det militære nærværet sitt i området.

Landet planlegg òg å bruke nye isbrytarar for å gjere Arktis farbar for skipsfart gjennom heile året. Som følgje av den globale oppvarminga blir det gradvis mindre sjøis i havområda nord for Sibir.

