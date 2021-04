Stadig færre eldre døyr av korona i Europa

utenriks

Aldersgruppa står no for nær 30 prosent av alle registrerte koronarelaterte dødsfall i Europa, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO).

WHO uttalte nyleg at koronasituasjonen var meir urovekkjande enn på månadsvis, men dei peikar no på at smitten ser ut til å ha flata noko ut i ei rekkje land.

WHO åtvarar likevel om at teikn på nedgang ikkje er synonymt med låge smittetal. I snitt blir det påvist 160 nye smittetilfelle kvart einaste minutt i Europa.

Sjølv om vaksinasjonen i mange land blir prega av stadige forseinkingar og pausar, har 17 prosent av EUs befolkning fått den første vaksinedosen sin, ifølgje AFP.

(©NPK)