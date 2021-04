Tre døde med salmonella i Danmark

utenriks

19 personar har vore innlagde etter å ha ete det aktuelle kosttilskotet, «Husk Psyllium-frøskaller», som blir innteke i kapslar.

Selskapet Orkla Care har tilbakekalla både dette produktet og kosttilskotet «Husk Psyllium Mavebalance Basic», som også er kapslar.

Dei tre som døydde med salmonella, var frå før sjuke, og det er derfor vanskeleg å seie kva som var dødsårsaka, påpeikar SSI.

Dei fleste som har vorte sjuke, har ete kapslane med frøskaller, medan dei sjuke barna er smitta av familiemedlemmer som har innteke dei. Det opplyser SSI-epidemiolog Luise Müller.

– Det er eit alvorleg og stort utbrot med mange sjuke, seier ho.

Müller oppmodar alle til å sjekke om dei har nokre av dei aktuelle produkta heime hos seg. SSI er bekymra for at det er fleire som har vorte sjuke utan at helsestyresmaktene veit om det.

– Når vi ser ein stor del døde i dette utbrotet, er det fordi at dette er eit naturlegemiddel som mellom anna blir teke av folk som i førevegen er sårbare, seier Müller.

Det er SSI som saman med det danske legemiddelverket og mattilsynet granskar salmonella-utbrotet. Felles for dei sjuke var at dei hadde ete frøskala.

I Noreg vart det måndag kjent at Orkla Health trekkjer tilbake kosttilskotet Hugs Magebalanse fiber Basic grunna mogleg risiko for salmonella.

Forbrukarar som har kjøpt produktet med det aktuelle batch-nummeret, blir bedne om å kaste det, skriv Mattilsynet.

(©NPK)