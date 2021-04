utenriks

Blinken møtte den afghanske presidenten Ashraf Ghani og ei rekkje andre sentrale personar.

Møta skjer dagen etter at Biden kunngjorde at dei 2.500 amerikanske soldatane i landet vil bli trekte ut av landet innan september. Då vil det vere 20 år sidan terrorangrepet 11. september 2001, hendinga som førte til at USA invaderte landet.

Blinken tok turen til Kabul i Afghanistan frå Brussel i Belgia, der han onsdag heldt samtalar med mellom anna Nato-sjef Jens Stoltenberg.

