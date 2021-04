Australia vurderer å opne for at vaksinerte kan reise

utenriks

Det var under eit folkemøte i Perth torsdag at den australske statsministeren lanserte dei moglege planane for ei oppmjuking av dei strenge smittevernreglane i landet.

– Første målsetjing eg kan tenkje meg er å tillate australiarar som er vaksinerte å flytte eller reise, særleg av viktige grunnar, sa Morrison, ifølgje Reuters.

Morrison understreka på den andre sida at grensa inn til landet ikkje vil bli opna på «ei tid enno» og ikkje før sårbare grupper er vaksinerte,

Grensa til Australia har vore heilt lukka for både inn- og utreise under pandemien. Landet med sine drygt 24 millionar innbyggjarar, har berre meldt om 29.400 smittetilfelle av koronavirus – og 910 dødsfall knytt til covid-19.

