utenriks

Då Biden snakka med det russiske motstykket sitt tysdag denne veka, foreslo han eit toppmøte på nøytral grunn.

Russland svarte ikkje umiddelbart ja, men ifølgje Biden blir saka diskutert. Han tok torsdag til orde for å roe ned forholdet mellom landa etter at USA tidlegare same dag kasta ut russiske diplomatar og innførte nye sanksjonar mot Russland etter dataangrep og moglege forsøk på valinnblanding.

