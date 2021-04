Iran: Har starta ny oppriking av uran

utenriks

Uttale frå Mohammed Bagher Qalibaf kom i eit intervju med ein statleg TV-kanal fredag.

Mindre enn ei veke har gått sidan atomanlegget Natanz vart utsett for sabotasje som skadde sentrifugane som blir brukte til oppriking av uran. Israel blir mistenkt for å stå bak, men det har ikkje vorte stadfesta.

60 prosent er langt reinare enn grada Iran tidlegare har rikt opp metallet, som kan brukast både i produksjon av kjernekraft og i atomvåpen.

At prosessen no er i gang kan føre til reaksjonar frå Israel. Statsminister Benjamin Netanyahu har lova at han aldri vil la Iran få atomvåpen.

(©NPK)