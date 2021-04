Medietopp og demokratiforkjemparar dømde i Hongkong

utenriks

Lai og dei andre vart fredag dømde for å ha delteke i ein demokratiprotest i august i fjor. Mediemogulen sit allereie fengsla i tråd med den kontroversielle tryggingslova Kina innførte i Hongkong i fjor. Dommen på 14 månader med fengsel er ei samlestraff og inkluderer mellom anna ein dom for deltaking i ein annan demonstrasjon.

Fire andre aktivistar er fredag dømde til mellom 8 og 18 månader i fengsel for å ha organisert og delteke i det som vart ein av dei største demokratiprotestane i byen. Trass kraftig regn og dårleg vêr, deltok langt over ein million demonstrantar 19. august i fjor og kravde demokratiske rettar. Arrangøren seier så mange som 1,7 millionar – ein firedel av befolkninga i Hongkong – deltok.

Ytterlegare fire personar har fått vilkårsbundne dommar, inkludert advokatane Martin Lee, Albert Ho og Margaret Ng, som alle tidlegare har sete i den lovgivande forsamlinga i Hongkong.

Det har vore demonstrasjonar utanfor domstolen der straffa for dei ni no er fastsett.

Krass kritikk

– Etter å ha arrestert dei fremste dissidentane i Hongkong med utgangspunkt i den undertrykkjande tryggingslova, bruker styresmakta falske skuldingar knytt til demonstrasjonane i 2019 for å kvitte seg med dei attverande kritikarane, seier Asia-direktøren i Amnesty International, Yamini Mishra, om dommane på fredag.

Protesten dei ni er dømde for ha delteke i, gjekk fredeleg for seg, påpeikar den norske Hongkong-komiteen. Han var retta mot eit lovforslag om utlevering til Kina, som seinare vart trekt, skriv komiteen i ein e-post til NTB. Dei meiner rettsforfølginga er målretta og viser at styresmaktene i Hongkong set seg over FN-konvensjonen om sivile og politiske rettar.

– Vi krev at alle dei politiske fangane i Hongkong blir sette fri, og ber det norske utanriksdepartementet protestere overfor styresmaktene i Hongkong mot dei politisk motiverte fengslingane, avsluttar komiteen.

Kampen i tiår for demokrati

Fleire massedemonstrasjonar i 2019 utarta til samanstøytar mellom politi og ei hard kjerne av demonstrantar og var den største utfordringa mot det kinesiske styret sidan overtakinga i 1997. Kina har slått hardt ned på demonstrasjonane. I tillegg til innføringa av tryggingslova, har styresmaktene i Beijing òg pressa fram ei endring i valsystemet i Hongkong for å sikre at berre «patriotiske» kandidatar kan stille til val.

Fleire av dei som er dømde har i tiår ført ei ikkjevaldslinje i kampen for demokratiske rettar. 82 år gamle Martin Lee blir omtalt som «far til demokratiet» i Hongkong og var ein av dei som vart plukka ut av styresmaktene til å skrive minigrunnlova til territoriet før Hongkong vart ført tilbake frå britane til Kina.

(©NPK)