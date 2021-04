Utan prins Philip kan dronning Elizabeth støtte seg på arvtakarane

utenriks

Laurdag skal den 99 år gamle prinsgemalen stedast til kvile etter 73 år som den næraste rådgivaren og fortrulege til dronninga. Dermed blir dei siste åra på trona annleis for Elizabeth, som har halde til heile sitt vaksne liv som statsoverhovud for Storbritannia og ei rekkje tidlegare koloniar.

– Dronninga er, som du sikkert kan tenkje deg, ein utruleg stoisk person. Ho seier dødsfallet har etterlate eit stort tomrom i livet, sa prins Andrew få dagar etter dødsfallet til faren.

Ifølgje den eldste sonen til dronninga samlar familien seg for å sikre at dei kan støtte henne.

Eit liv i teneste

Ei lang rekkje slektningar har besøkt dronninga sidan ektemannen døydde, men ho har trappa ned dei offisielle pliktene medan hoffet offisielt er i sorg. Dei næraste to vekene får ho ikkje lenger den daglege raude kofferten med dokument frå regjeringa – som styrer landet i hennar namn – og ho deltek i få seremoniar. Eitt av unntaka var då hoffsjefen denne veka gjekk av med pensjon.

Likevel tyder alt på at ho ikkje har tenkt å vike frå løftet ho gav folket då ho fylte 21 år:

– Eg erklærer overfor dykk at eg vil vie heile livet mitt, anten det blir langt eller kort, til å tene dykk, sa dåverande prinsesse Elizabeth i 1947.

Frå ektemann til son og sønnesønn

Fram til han «pensjonerte» seg frå offentlegheita i 2017 var prins Philip nesten alltid ved hennar side. Ifølgje britiske medium er det venta at ho no vil søkje meir støtte hos sonen og arvingen Charles, kona hans Camilla og arveprins William.

Den 72 år gamle «evige tronarvingen» Charles har dei siste åra teke over fleire av oppdraga til dronninga, også i utlandet, som ein del av førebuingane til eit liv som konge. Ho har òg hatt følgje av yngre medlemmer av kongefamilien når ho har reist rundt – og når koronarestriksjonane har medført virtuell deltaking ved mange arrangement.

Men monarken, som fyller 95 til veka, skal òg ta oppdrag på eiga hand, skriv The Times og viser til kjelder i kongelege krinsar

Dronninga nyt stor respekt og får mykje sympati frå folket etter døden til ektemannen. Ho har heile tida vore den mest populære medlemmen i kongefamilien.

Familieproblem

Men alt er ikkje fryd og gammen i huset Windsor. Medan Charles gradvis har teke ei større rolle, er veslebror Andrew meir eller mindre ute av det gode selskap. At han dukka opp i det offentlege sist helg, har gjort enkelte opprørt. USAs påtalemakt vil framleis snakke med han om forholdet til Jeffrey Epstein, den amerikanske finansmannen som var dømd for seksuallovbrot og sett i varetekt før han tok sitt eige liv i 2019.

Også eit TV-intervju Charles' yngste son Harry og kona Meghan gjorde med Oprah Winfrey nyleg, har skapt mange reaksjonar. Ikkje minst vakte det oppsikt då dei avslørte at eit ikkje namngitt familiemedlem skal ha vore bekymra for «der/kvar/kor mørk» sonen til paret ville bli.

Det blir òg sagt at forholdet mellom Harry og storebror William er svært dårleg. Laurdag møtest dei i bestefarens bisettelse, og dei vil begge gå bak kista i gravferdsfølgjet – slik dei gjorde i gravferda til mora Diana i 1997. Men brørne vil ikkje gå ved sida av kvarandre, ifølgje programmet Buckingham Palace har offentleggjort.

Rom for forsoning?

Mange meiner no at «Firmaet», som kongefamilien blir omtalt som av enkelte, no har ei perfekt moglegheit til å vise ein samla front.

– Dei har delt kjensler. Dei deler no sorga over bortgangen til bestefaren. Eg håpar inderleg dei kan lækje dei såra som måtte vere der, seier tidlegare statsminister John Major om dei to brørne.

Han vart oppnemnd som verja til prinsane etter at mora, prinsesse Diana, døydde i ei trafikkulykke i Paris i 1997.

«Utilgiveleg»

Angel Levina, som har skrive ein biografi om Harry, seier på si side at det vil vere upassande om dei kongelege snakkar om personlege ting før bisetjinga, og at det kanskje ikkje blir tid etterpå før Harry reiser heim til den gravide kona si i USA.

Ein annan av dei kongeleges biografar, Penny Junor, går endå lenger i å dempe forventningane om forsoning. Ho seier intervjuet med Winfrey – særleg skuldinga om rasisme – er utilgiveleg.

– Harry viste ikkje faren respekt. Han snakka om eit personleg forhold på verdsscena. William må ha vorte djupt såra og sint på broren etter det intervjuet, seier Junor, som seier begge brørne er «svært sta personar».

