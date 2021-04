Aktor i Floyd-saka: Han bad om hjelp heilt til siste andedrag

utenriks

Den tidlegare politimannen Derek Chauvin står tiltalt for drap etter at han pressa kneet sitt mot Floyds hals i over 9 minutt 25. mai i fjor.

– George Floyd trygla heilt til han ikkje lenger kunne snakke. Alt som skulle til, var litt medkjensle, og det vart ikkje vist noko av det den dagen, sa Schleicher til juryen som skal avgjere om Chauvin er skuldig.

Rettssaka har gått føre seg i Minneapolis, byen der den fatale arrestasjonen skjedde. Floyd vart arrestert fordi ein butikktilsett meinte han hadde brukt ein falsk dollarsetel like før.

