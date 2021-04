Blinken forsvarer tilbaketrekking frå Afghanistan

utenriks

Til TV-kanalen ABC sa Blinken at terrortrusselen no kjem frå andre stader, og at USA må konsentrere seg om andre truslar, som Kina og koronapandemien.

President Joe Biden kunngjorde førre veke at USA skal trekkje alle sine militære ut av Afghanistan innan 11. september, fire månader seinare enn avtalt i fjor.

Men tilbaketrekkinga er møtt av kritikk frå mellom anna CIA-direktør William Burns og fleire generalar, blant dei tidlegare forsvarssjef David Petraeus.

Dei meiner tilbaketrekkinga vil føre til meir krig og vald i Afghanistan og gjere USA meir utsett for terrortruslar.

– Terrortrusselen har flytta seg til andre stader. Og vi har andre viktige saker på dagsordenen, inkludert forholdet til Kina og alt frå klimaendringar til pandemien. Og det er der vi må konsentrere ressursane, sa Blinken.

Han sa at USA har oppnådd måla sine i Afghanistan.

– Al-Qaida er kraftig redusert. Evna deira til å gjennomføre terrorangrep mot USA frå Afghanistan er ikkje lenger til stades, sa han.

Tilbaketrekkinga skjer sjølv om forhandlingane mellom Taliban og regjeringa er gått i stå.

Taliban er kraftig irritert over forseinkinga frå 1. mai og truar med igjen å gripe til våpen mot dei amerikanske styrkane.

(©NPK)