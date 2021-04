Boris Johnson avlyser besøk i India på grunn av smittebølgje

utenriks

Besøket skulle vere den første store utanlandsreisa til Johnson etter at han kom til makta i 2019.

– På grunn av den herskande koronasituasjonen kan ikkje statsministeren gjennomføre besøket neste veke, heiter det.

Johnson og den indiske statsministeren Narendra Modi har vorte samde om å talast seinare i månaden for å lansere planane sine for det framtidige partnarskapet mellom Storbritannia og India, kjem det fram av meldinga. Planen er dessutan at dei to skal møtast ansikt til ansikt seinare i år.

Besøket var opphavleg sett opp i januar, men smittesituasjonen i Storbritannia førte den gong til ei utsetjing. Førre veke vart det meldt at det skulle byrje 26. april, men bli forkorta til tre dagar.

Måndag kom altså beskjeden om at det inntil vidare er lagt på is.

India er midt i ein periode med sterk blomstring av koronatilfelle. Dei siste fem dagane har det vore over 200.000 tilfelle dagleg.

