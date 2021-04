Kvinneaktivist frå Saudi-Arabia får Havel-prisen

utenriks

Prisen for 2020 vart teken imot av søstera til vinnaren, Lina Alhathloul. Ho opplyste at Loujain har vorte pålagd tausheit og dermed ikkje kunne delta i nettseremonien.

Loujain Alhathloul har vorte særleg kjent for kampen sin for at kvinner i Saudi-Arabia skal kunne ta sertifikat og køyre bil.

Den folkevalde forsamlinga i Europarådet har sidan 2013 delt ut Václav Havel-prisen, som omfattar ein pengesum på 60.000 euro, tilsvarande rundt 600.000 norske kroner, til ein person som kjempar for menneskerettar.

Prisen er kalla opp etter den tidlegare tsjekkiske presidenten og menneskerettsforkjemparen. Den blir vanlegvis delt ut om hausten, men seremonien for 2020-prisen vart flytta på grunn av koronapandemien. Dette er første gong han er delt ut virtuelt.

(©NPK)