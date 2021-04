Navalnyj flytta til sjukestove

utenriks

Russiske fengselsstyresmakter seier i ei fråsegn at Navanyj blir overført til eit sjukehus for domfelte i byen Vladimir, 180 kilometer aust for Moskva. Tilstanden til Navalnyj skal vere «tilfredsstillande» og han skal ha sagt ja til å vitamin.

Den 44 år gamle regimekritikaren vart fengsla i samband med ei gammal svindelsak. Då hadde han akkurat returnert til Russland etter så vidt å ha overlevd eit angrep med nervegifta i august i fjor.

31. mars innleidde han ein sveltestreik med krav om betre behandling for helseplager. I helga sa den private legen hans at Navalnyj kan døy når som helst.

Tidlegare måndag frykta dei allierte til Navalnyj framleis dårlege nyheiter rundt Navalnyj.

– Vi veit ikkje kva som skjedde med han i helga, fordi advokatane hans ikkje får møte han, sa regimekritikar Ljubov Sobol måndag morgon.

I helga trappa både EU og USA opp kritikken mot Russland. President Joe Biden har kalla behandlinga av Navalnyj for «fullstendig, fullstendig urettvis, fullstendig upassande».

