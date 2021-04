Opposisjonen i Kviterussland avviser påstandar om attentatplanar

utenriks

Leiaren for den kviterussiske etterretningstenesta KGB, Ivan Tertel, hevda laurdag at det var gjord førebuingar for eit væpna angrep mot Lukasjenko og leiinga i landet. Leiinga skulle kastast og Lukasjenko, familien hans og høgtståande tenestefolk rundt presidenten, skulle drepast, uttalte Tertel.

To menn vart arresterte i Moskva, og ein av dei har amerikansk statsborgarskap, ifølgje tryggingstenesta i Russland, FSB.

– Informasjon gitt av statlege institusjonar og kunngjort av Lukasjenko 17. april, har alle kjenneteikn på ein provokasjon frå tryggingstenestene i Russland og Kviterussland, seier den kviterussiske opposisjonsleiaren Svetlana Tikhanovskajas kontor i ei fråsegn.

