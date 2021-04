Organisasjonar ber om ny tilnærming til jihadistopprøret i Sahel-regionen

utenriks

Sju år etter at Frankrike sende styrkar til Sahel-regionen og fekk med seg mellom anna USA, FN og EU, har lite betra seg. Tryggingssituasjonen er svært krevjande, og statsstrukturane og institusjonane er svake.

Sjølv om den internasjonale innsatsen har spelt på fleire strengar, har han primært vore basert på militære løysingar. Mali, Burkina Faso og Niger, landa som er hardast ramma av opprøret, har òg brukt betydelege ressursar på å kjempe mot opprøret på militært vis.

The People's Coalition for the Sahel, ei samanslutning av NGOar frå hovudsakleg dei tre landa, ber no om ei ny tilnærming til krisa i regionen. Samanslutninga har støtte frå mellom anna Oxfam og Human Rights Watch.

Sahel-regionen er eit enormt savanneområde sør for Sahara som mellom anna Mali, Burkina Faso, Niger og Tsjad deler mellom seg.

I 2012 kollapsa den maliske staten etter eit touareg-leidd opprør og statskupp, noko som bana veg for væpna grupper med band til al-Qaida som seinare òg har vorte knytt til Den islamske staten (IS).

Ber om rettsforfølging

I ein rapport trekkjer samanslutninga av NGOar mellom anna fram den høge straffefridommen i landet, noko som blir reflektert av at statane er svake.

– Gjennom den indre delen av Sahel er fleire sivile drepne av soldatar som skal verne dei, enn av ikkje-statlege væpna grupper. Men ingen soldatar frå Burkina Faso, Niger eller Mali eller nokon militsleiar implisert i menneskerettsbrot, har vorte stilte for retten, skriv organisasjonane.

Dei ber om rettvis og uavhengig rettsforfølging i saker som dreier seg om drap, valdtekt og tortur, utført av alle sider av konflikten. Nulltoleranse for overgrep gjennomført av tryggingsstyrkar må til, fastslår organisasjonane.

– Den noverande tilnærminga har openbert mislukkast i å stilne åtaka frå såkalla jihadistgrupper, som nærast har dobla seg årleg sidan 2016, heiter det i rapporten.

Vil ha omprioritering

Organisasjonane vil ha drastisk omprioritering av pengebruken og viser til at suksess ikkje berre handlar om å drepe eller fengsle terroristar. Sivile må vernast, fordrivne må kunne vende heim igjen, skular må gjenopne og åkrar må igjen kunne brukast til jordbruk, ifølgje organisasjonane.

Ifølgje rapporten har rundt 20 milliardar kroner vorte brukte årleg på å kjempe mot terrorisme i Sahel-regionen, noko som er fire gonger så mykje som er brukt på humanitær bistand dei siste åra.

I Mali, Burkina Faso og Niger blir opptil ein femdel av nasjonalbudsjettet brukt på forsvar, noko som går på kostnad av sosiale program og basistenester.

Styringskrise i botn

I ein fersk rapport fastslår International Crisis Group (ICG) at den internasjonale innsatsen ikkje har ført til noka betring i Sahel.

– Frankrike og deira allierte burde prioritere styringskrisa til regionen: Få med statane i Sahel på dialog ikkje berre med innbyggjarane på landsbygda, men også med potensielle militsmedlemmer; tilby sosiale tenester og gjennomfør økonomiske reformer, skriv tankesmia.

ICG beskriv problema til regionen som drivne av ei styringskrise, prega av låg tillit til staten og mangel på tenester. Anten det dreier seg om rurale opprør eller protestar i urbane strøk, er rota at statane ikkje strekk til.

FN har sidan 2013 hatt ein fredsbevarande styrke (Minusma) utplassert i Mali. Frankrike har i dag drygt 5.000 soldatar i Sahel, og Minusma-styrken tel rundt 14.000 soldatar, politifolk og sivilt tilsette.

Frankrike leier òg ein europeisk elitestyrke i Mali, kjent som Takuba-styrken. Noreg avslo å bidra med spesialsoldatar til den styrken, men deltek for tida med eit transportfly og 85 personar i FN-styrken i landet.

Forverra seg

Mellom 2017 og 2020 har angrepa i regionen femdobla seg, frå 205 til 1.096, anslår organisasjonane i rapporten. Drap på uvæpna sivile eller mistenkte, inkludert kvinner og barn, har sjudobla seg.

Det blir anslått at rundt to millionar menneske har flykta frå heimane sine som følgje av valden i dei tre landa, medan nær 15 millionar menneske har behov for assistanse.

I 2017 vart det òg oppretta ein afrikansk-leidd fleirnasjonal styrke for å kjempe mot terrorisme og stoppe migrasjon i heile Sahel-regionen.

