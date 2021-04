Sveriges smittesjef Anders Tegnell er vaksinert med AstraZeneca

utenriks

Vaksinen er mellombels stansa i Noreg og ei rekkje andre land som følgje av koplingar til sjeldan blodpropp hos nokon få vaksinerte.

Tegnell, som nettopp har fylt 65 år, fekk den første injeksjonen i Saab arena fredag, melder den svenske avisa Corren. Han har ingen alvorleg biverknader, men ein lett feber.

– Eg vil sende eit viktig signal om at AstraZeneca er ein svært bra vaksine for dei over 65, seier Tegnell. Han er bekymra over meldingar om at personar takkar nei til Astras vaksine.

– Eg spurde personalet der eg fekk injeksjonen om det var vanleg at folk betakkar seg. Dei svarte at det skjer frå tid til anna, seier Tegnell.

