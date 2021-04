WHO-komité er imot vaksinekrav når folk reiser til utlandet

utenriks

Komiteen meiner ein veit for lite om og korleis koronaviruset spreier seg, til at vaksinepass er ei god løysing for å regulere reiser mellom ulike land.

I tillegg meiner ho at slike krav er urettferdig fordi vaksinane er skeivt distribuert, og at vaksinepass dermed vil auke kløftene mellom menneske frå ulike land.

I ei fråsegn måndag understrekar komiteen at den er djupt bekymra for skeivfordelinga av vaksinar. Den meiner dessutan at det er lite truleg at pandemien vil vere under kontroll før alle land har tilgang til nok vaksinedosar, medisinar og testing.

