Biden ber om korrekt dom i Floyd-saka – meiner bevisa er overveldande

utenriks

– Det er overveldande etter mitt syn, seier Biden om bevisa i saka.

Den amerikanske presidenten uttaler seg om dette medan juryen sit og diskuterer. Dom i saka er venta tidlegast tysdag kveld norsk tid.

– Eg ber om at dommen blir korrekt, seier Biden, og understrekar at han berre uttaler seg om dette offentleg sidan juryen no har trekt seg tilbake, og dermed ikkje skal kunne få med seg kva han seier.

Presidenten legg til at han berre kan førestille seg kva familien til Floyd no går gjennom. Han var i telefonkontakt med dei måndag.

– Det er ein god familie, og dei ber om fred og ro uansett kva dommen er, sider Biden.

Rettssaka mot den tidlegare politimannen Derek Chauvin har prega nyheitsbiletet i USA og opprørt befolkninga. Fleire uttrykkjer frykt for kva som vil skje viss politimannen blir frifunnen.

I sluttprosedyren sin sa aktor i saka at sjølv eit barn ville forstå at det som skjedde med Floyd var gale. Forsvararane meiner derimot at Chauvin handla etter boka, og at Floyd døydde av ei hjarteliding og stoffbruk.

Dødsfallet, som skjedde etter at Chauvin hadde sett kneet sitt mot Floyds hals og nakke i over ni minutt, førte til kraftige Black Lives Matter-demonstrasjonar. «Eg får ikkje puste», som Floyd ropte fleire gonger, vart eit slagord for heile rørsla.

(©NPK)