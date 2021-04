Boris Johnson: Storbritannia får dei mest ambisiøse klimamåla i verda

utenriks

Statsminister Boris Johnson stadfesta tysdag ettermiddag målsetjinga som hadde vorte omtalt av fleire medium tidlegare på dagen.

– Vi ønskjer å halde fram med å heve standarden for å takle klimaendringane. Det er grunnen til at vi set oss det mest ambisiøse målet i verda for utsleppskutt, sa statsministeren.

Klimautsleppa skal reduserast med 78 prosent samanlikna med nivået i 1990. Også den britiske delen av utslepp frå internasjonal skipstransport og luftfart blir omfatta av målsetjinga, som etter planen skal lovfestast.

Det nye målet vil bli eit stort skritt mot den overordna ambisjonen om såkalla netto nullutslepp innan 2050.

Viktige klimamøte

Johnson presenterte planen nokre dagar før det digitale klimatoppmøtet som USAs president Joe Biden arrangerer.

Seinare i år skal etter planen FN halde eit nytt klimaforhandlingsmøte i Glasgow i Skottland. Forhandlingane skulle eigentleg funne stad i fjor, men dei vart utsette på grunn av pandemien.

Målet den britiske regjeringa har sett seg, inneber at rådet til den uavhengige Climate Change Committee (CCC) er teken til følgje.

Det britiske målet vil bety fleire elektriske bilar, meir klimavennleg oppvarming, straumproduksjon frå fornybare kjelder og mindre forbruk av kjøtt og meieriprodukt. Hus må isolerast betre, folk må blir oppmoda om å køyre mindre og sykle meir, og flyreiser vil kanskje måtte bli dyrare, i alle fall for dei som reiser mykje, ifølgje BBC.

Kuttar kolkraft

Ulike land har ulike føresetnader for klimakutt, og Storbritannia har allereie fasa ut det aller meste av kolkrafta. I landa der den industrielle revolusjonen i si tid byrja med kolgruver og dampmaskiner, utgjer kolkrafta no berre nokre få prosent av straumproduksjonen.

Grunne havområde utanfor den britiske kysten legg forholda godt til rette for havvind. Og i tillegg importerer landet norsk naturgass, som fører til lågare CO2-utslepp enn kol.

Klimaaktivistar ønskjer det nye utsleppsmålet til den britiske regjeringa velkommen, men peikar på at styresmaktene tidlegare ikkje har lykkast med å innfri mål som CCC har sett. Britiske styresmakter har tidlegare lova å kutte utsleppa med 68 prosent innan 2030.

– Det er lettare å setje seg mål enn å oppfylle dei. Det harde arbeidet byrjar no, seier Rebecca Newsom i miljøorganisasjonen Greenpeace.

Opposisjonspartiet Labour seier i ein kommentar at regjeringa må følgje opp retorikken med reelle grep.

Biden under press

President Joe Biden vil med klimatoppmøtet sitt melde USA på i klimakampen igjen, etter fire år med stillstand under Donald Trump. Saka er likevel krevjande for han på heimebane.

Klimakutt blir av Republikanarane sett på som eit kostbart, statleg styrt prosjekt som vil rasere arbeidsplassar. Blant sine eigne høyrer Biden at han ikkje går langt nok for å motverke den største trusselen mot planeten.

Statsminister Erna Solberg (H) seier ho ser fram til å delta på klimatoppmøtet.

– Noreg sa allereie i fjor at vi vil forsterke klimamålet, og vi melde då inn eit klimamål under Parisavtalen om utsleppskutt på 50–55 prosent innan 2030, seier ho i ei fråsegn.

– Det viktigaste no er at endå fleire land ser verdien av å kutte klimagassutsleppa og tek grep for å få dette til å skje, føyer Solberg til.