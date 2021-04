Danmark i dialog om å byte vaksinar

utenriks

– Akkurat her og no har vi stadig bruk for sikre og godkjende vaksinar. Det er hittil Pfizer og Moderna, sa helseminister Magnus Heunicke etter eit møte med helsepolitikarar på Folketinget.

Heunicke seier det ville vere svært interessant om Danmark kunne sende AstraZeneca-vaksinar til eit anna land og i byte få nokre av Pfizer-vaksinane deira.

Han ville ikkje seie kva land som er aktuelle, men han understreka at interessa for Danmarks AstraZeneca-vaksinar er stor i mange land der smittenivået er langt høgare enn i Danmark.

På møtet vart det òg drøfta om det er mogleg å gjennomføre frivillig vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen, utan at det kom til ei avklaring.

Det kom klart fram at det er store utfordringar ved å tilby vaksinen til dei som ønskjer han, mellom anna kven som eventuelt skal gi vaksinane, det juridiske ansvaret og potensialet for erstatning.

Sundhedsstyrelsen seier det kan ta mange veker å avklare dette, og gevinsten ved å gi vaksinen til frivillige blir mindre og mindre for kvar dag som går, fordi massevaksinasjonen går sin gang.

Rundt 150.000 danskar har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen og manglar dermed ein dose før dei er fullvaksinerte. Til saman har Danmark 270.000 dosar på lager og ventar ein leveranse på ytterlegare 325.000 i mai.

(©NPK)