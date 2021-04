EMA: Mogleg samanheng mellom Janssen-vaksinen og sjeldne blodproppar

utenriks

Nytta er likevel framleis større enn risikoen, ifølgje EMA. Dei understrekar at desse typar biverknader er sjeldne.

I USA er det venta ei ny vurdering av Janssen-vaksinen fredag. Bruken av vaksinen vart mellombels stansa i USA 14. april.

Årsaka var at enkelte av dei vaksinerte hadde vorte ramma av blodproppar i kombinasjon med eit lågt tal blodplater. Den sjeldne sjukdomstilstanden er den same som er oppdaga hos nokre av dei som har fått AstraZenecas vaksine.

Ei lang rekkje land har avgrensa bruken av AstraZeneca-vaksinen til menneske over ein viss alder. I Noreg er bruken framleis mellombels stansa, medan danskane har droppa vaksinen fullstendig.

EMA har vedteke at dei sjeldne blodproppane må reknast som ein mogleg biverknad av AstraZeneca-vaksinen. Likevel meiner EMA at fordelane ved vaksinen veg opp for risikoen han medfører og at han derfor framleis kan brukast.

Den amerikanske smittevernrådgivaren Anthony Fauci sa i helga at han trur bruken av Janssen-vaksinen blir oppatteken i ei eller anna form i USA. Han heldt moglegheita open for at vaksinen berre vil bli tilboden personar i visse aldersgrupper.

Så langt er det rapportert om seks tilfelle av sjeldne blodproppar blant dei nesten sju millionar menneska som har fått Janssen-vaksinen i USA.

I Sør-Afrika har vaksinen vorte gitt til helsearbeidarar som ledd i eit forskingsprosjekt. Planen er å starte massevaksinasjon i Sør-Afrika neste månad, men også her er bruken av Janssen-vaksinen no mellombels stansa.