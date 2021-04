Globalt kontrollorgan kan straffe Syria for bruk av kjemiske våpen

utenriks

Medlemmene av Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) skal vurdere eit fransk forslag om å mellombels tilsidesette Syrias rettar i organisasjonen for påstått bruk av kjemiske våpen mot eigne borgarar og for å ha late vere å rapportere inn eigne lager.

Ei undersøking i OPCW-regi i fjor kom til at Syria i 2017 angreip ein landsby som vart halden av opprørarar, med bruk av nervegassen sarin og giftig klorgass. Styresmaktene i Damaskus blir no skulda for ikkje å ha svart på 19 nøkkelspørsmål i etterkant av denne granskinga.

– Det at Syria nektar å gi dei opplysningane det er stilt krav om, kan ikkje og må ikkje gå utan reaksjon. Det er no opp til det internasjonale samfunnet å vedta dei nødvendige tiltaka, sa EU i ein felles uttale til FN førre veke.

Første gong

Om det franske forslaget blir vedteke på møtet i Haag blant dei 193 medlemslanda, blir det første gong overvakingsorganet gjer bruk av dei strengaste sanksjonsmoglegheitene sine.

Det tre dagar lange møtet opna tysdag, og voteringa er venta onsdag etter torsdag.

Syriske styresmakter avviser kategorisk alle påstandar om bruk av kjemiske våpen og tilbakehalding av opplysningar. Regjeringa i Damaskus seier påstandane er oppkonstruerte. Med støtte av sin allierte Russland, har Syria skulda vestlege land for å drive ein politisert kampanje.

Syria vart i 2013 med i OPCW og hevda å gi frå seg alle lager av kjemiske våpen. Dette skjedde etter eit regjeringsangrep mot forstaden Ghouta, der så mange som 1.400 menneske truleg vart drepne med sarin.

Nektar å samarbeide

Men granskinga i april i fjor kom til at det syriske luftforsvaret stod bak angrep med sarin og klorgass så seint som i 2017. Regjeringa i Damaskus nekta å leggje fram den etterspurde dokumentasjonen om kva våpen som vart brukte, innanfor fristen på 90 dagar.

Frankrike foreslo dermed å fryse Syrias rettar i OPCW og fekk raskt støtte av 46 medlemsland.

Presset på Syria har auka ytterlegare etter at ei ny gransking frå OPCW skuldar Syria for å ha brukt ei klorbombe under eit angrep mot den opprørskontrollerte byen Saraqeb i 2018.

– Det er på høg tid Syria blir halden ansvarleg for handlingane sine. Eg ber alle land som har slutta seg til konvensjonen om forbod mot bruk av kjemiske våpen, til å støtte dette forslaget, sa den franske FN-ambassadøren, Nicolas de Riviere, førre veke.

