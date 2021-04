Krematoria jobbar for fullt i India

utenriks

Fleire krematorium i indiske delstatar melder om kraftig auke i talet på kremasjonar dei siste vekene, melder nyheitsbyrået Reuters.

Når koronaoffer skal kremerast, må spesielle smitteverntiltak på plass. I Surat, Gujarats nest største by, melder to krematorium at dei den siste veka har kremert meir enn 100 døde per dag i tråd med desse tiltaka. Det er langt høgare enn det offisielle daglege dødstalet i byen på rundt 25, ifølgje Reuters.

I Gujarat, som ligg vest i India, opererer mange krematorium i Surat, Rajkot, Jamnagar og Ahmedabad døgnet rundt, og somme melder om tre til fire gonger fleire døde enn normalt. Jernkarmane inne i Surat-krematoriet har til og med byrja å smelte fordi det ikkje har vore tid til å la omnane bli avkjølte.

Totalt i India vart 273.810 smittetilfelle registrerte måndag, det høgaste talet sidan pandemien starta. Landet innførte tidlegare denne månaden nye restriksjonar med nedstengingar og portforbod for titals millionar innbyggjarar

Det er no under 100 senger tilgjengeleg på sjukehusavdelingane for alvorleg koronasjuke pasientar i byen med 29 millionar innbyggjarar. Det er mangel på oksygen og enkelte medisinar.

