Krisemøte mellom partane i Ukraina-konflikten

utenriks

Ein talsmann for den ukrainske delegasjonen, Oleksiy Arestovych, sa til AFP at dei har anstrengd seg for å rette opp igjen våpenkvileavtalen frå juli i fjor. Den avtalen har vorte brote gjennom ein serie samanstøytar mellom ukrainske regjeringsstyrkar og russisk-støtta separatistar heilt aust i Ukraina.

Internasjonale observatørar deltok òg på møtet. Det er ikkje opplyst kor samtalane går føre seg.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har engasjert seg for å få retta opp igjen våpenkvila. Etter eit møte med den franske presidenten Emmanuel Macron førre veke, uttrykte han håp om at samtalane vil føre fram.

Etter dei siste vekers samanstøytar mellom ukrainske regjeringsstyrkar og separatistar, har Russland mobilisert kraftig på si side av grensa. EU anslår at minst 100.000 soldatar og mykje tungt utstyr er køyrt inn på russisk område frå andre delar av Russland.

Styresmaktene i Kiev har kjempa mot separatistar i Donetsk og Luhansk heilt sidan den russiske annekteringa av Krimhalvøya i 2014. Konflikten har kravd over 13.000 menneskeliv. Berre sidan årsskiftet har 30 ukrainske soldatar vorte drepne, mot 50 i heile 2020.

(©NPK)