Presidenten i Tsjad døydde etter kampar

Ei fråsegn frå hæren tyder på at presidenten sjølv deltok i krigshandlingar i den nordlege delen av landet.

– Han har akkurat trekt sitt siste sukk etter å ha forsvart den sjølvstendige nasjonen på slagmarka, sa generalen Azem Bermandoa Agouna i ei fråsegn lese opp på statleg TV tysdag.

Det var val i landet 11. april, og måndag kom meldinga om at Déby endå ein gong var attvald. Nærare detaljar om korleis han vart såra og kvar kampane fann stad, er enno ikkje kjende.

Tsjad har slite med fattigdom og ustabilitet sidan landet lausreiv seg frå den franske kolonimakta og vart uavhengig i 1960. Fleire grupper kjempar om makt og innverknad.

Søndag melde hæren at dei hadde øydelagt ein av kolonnane til opprørarane, og måndag sa regjeringa at over 300 opprørarar var drepne i kampar.

Ei tungt væpna opprørsgruppe sette i verk eit angrep frå basen sin i Libya 11. april, same dag som presidentvalet i Tsjad, opplyste regjeringa då.

Idriss Déby sat med makta i Tsjad i over 30 år. Han vart 68 år gammal.