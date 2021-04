Sjokkerande videomateriale gir tillitskrise for amerikansk politi

utenriks

Ei rekkje videobevis som viser tilsynelatande overdriven maktbruk har vekt oppsikt i USA den siste tida. Men trass i protestar og hard kritikk mot politiet, er det få som trur at det vil skje endringar med det første.

I rettssalen i Minneapolis der tidlegare politimann Derek Chauvin har stått tiltalt for å ha drepe George Floyd, har bileta av Chauvin som held kneet på halsen til Floyd prega saka.

Samtidig har nye politivaldssaker med dødeleg utfall ført til sinne og fleire protestar i USA.

Då ei politikvinne stoppa og skaut den svarte 20-åringen Daunte Wright i ein forstad i Minneapolis førre søndag, vart hendinga fanga opp av kroppskameraet på uniforma hennar. Ho har forklart at ho tok feil av tenestevåpenet og eit elektrosjokkvåpen ho tenkte å bruke.

Ein annan video frå kroppskameraet til ein politimann i Chicago viser korleis 13 år gamle mexicansk-amerikanske Adam Toledo vart skoten av politiet etter at han hadde lagt frå seg eit våpen.

Samanliknar

– Eg føler at dette er ein lang kamp, seier Selena McKnight. Ho er ein lokal aktivist i Minneapolis som har delteke i fleire protestar mot rasisme og politivald den siste tida.

Sjølv om videoar som viser politivald gir press på systemet, trur McKnight at det alt i alt ikkje gjer nokon særleg forskjell.

– Vi trur kanskje at alle desse videoane kan gi endring, men det viser berre kva vi har visst har gått føre seg i lang tid, seier ho.

Forskjellsbehandling?

Videobilete av Floyd, Toledo og andre har vorte samanlikna med korleis politiet agerer når dei konfronterer aggressive kvite menn.

Fleire har trekt fram ei anna hending til samanlikning: I ein by utanfor Minneapolis vart ein politimann angripen med hammar av ein kvit mann i 60-åra og slept etter ein bil i høg fart. Ingen skot vart losna, og mannen vart seinare arrestert. Kritikarane meiner dette belyser fordomsfulle haldningar og forskjellsbehandling.

– Vart mannen skoten? Nei, sjølvsagt ikkje. Dette fortel alt du treng å vite om fordommane til politiet, seier McKnight.

Trur ikkje på endring

– Eg er ein svart mann, og eg veit av erfaring at politiet ikkje er profesjonelle, seier Darnell Squire. Han sel T-skjorter og baseball-capser frå gata i ein forstad i Minneapolis.

– Dei er ikkje her for å verne samfunnet, eller for å få folk til å føle seg trygge. Det har vore tydeleg sidan eg var barn, legg Squire til.

Han stoler ikkje på løfta til styresmaktene om at ting skal endrast, og trur problemet ligg høgt oppe i systemet.

Konsekvensar

Videoar som viser politivald har likevel fått konsekvensar. Etter store protestar som følgje av politiskotet som drap Wright, gjekk både politibetjenten som skaut og politisjefen i Minneapolis av.

George Floyd-saka skapte reaksjonar i heile verda, og førte til fleire månader med demonstrasjonar mot diskriminering og rasisme i USA. Mange personar har stått fram og fortalt om vald mot svarte og kravd politireform.

Under rettssaka mot Chauvin, har delar av sentrum av Minneapolis vore stengd ned og forlate, og nasjonalgarden har patruljert i pansra bilar. Det er frykt for kva som kan skje om han blir frikjend.

(©NPK)