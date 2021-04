Strid om retur av syriske flyktningar frå Danmark

utenriks

Avgjerda til utlendingsstyresmaktene byggjer på to rapportar som vart utarbeidde i 2019 og 2020. No seier fleire av dei som var med i utvala som skreiv rapportane, at innhaldet er mangelfullt og misvisande.

– Vi meiner at politikken til Danmark om syriske flyktningar ikkje speglar dei verkelege forholda, seier åtte namngitte medlemmer i ei felles utsegn, ifølgje B.T.

Dei åtte presenterer seg som analytikarar, researcharar og ekspertar på syriske forhold. Dei fordømmer på det sterkaste avgjerda til den danske regjeringa om å avvise mellombels vern for syriske flyktningar frå Damaskus.

Sara Kayyali, som er Syria-forskar i Human Rights Watch, er ein av dei åtte som står fram med kritikk.

– Eg gjorde det heilt klart at Syria ikkje er ein sikker stad å vende tilbake til. Det er alvorleg fare for forfølging og for at dei returnerte kan forsvinne, bli haldne i forvaring eller torturerte, seier ho til dansk TV2.

Utlendings- og integrasjonsminister Mattias Tesfaye seier i eit svar til B.T. og TV2 at han framleis har tiltru til styresmaktene si vurdering av tryggingssituasjonen.

Bente Scheller, som leiar Heinrich Böll Foundation i Midtausten, er òg sterkt kritisk.

– Eg synest at innhaldet i rapportane er svakt. Dei fleste rapportar forsvinn i ei skuffe. Men då eg skjønte at den danske regjeringa skulle bruke innhaldet som grunnlag for å fjerne flyktningstatusen til folk, kunne eg ikkje tru det eg høyrde, seier Scheller til B.T.

(©NPK)