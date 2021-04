Tilhengjarar av Navalnyj arrestert i forkant av stormønstring

utenriks

Observatørgruppa OVD-informasjon melder at det har vore rassiaer i to kontor som tilhøyrer Navalnyjs rørsle. Minst fem medarbeidarar av den fengsla opposisjonspolitikaren skal ha vorte arresterte.

Tysdag ettermiddag var det over 465.000 personar som på nettstaden free.navalny hadde sagt at dei ville delta under protestane på onsdag. Demonstrantane krev at Navalnyj blir sett fri og at folk må få «eit fritt Russland utan president Vladimir Putin».

Russiske styresmakter bad tysdag plattformer som vidarebringar informasjon om ulovlege massemøte, om straks å fjerne innhaldet. Politiet har ikkje gitt løyve til markeringar av noko slag.

Navalnyjs advokatar bad tysdag om at han må bli overført til eit sivilt sjukehus i Moskva. Advokatane sa òg at helsa hans stadig er svært svak.

