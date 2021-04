Utrullinga av Janssen-vaksinen startar opp igjen i Europa

utenriks

Etter at EUs legemiddelbyrå EMA tysdag bad om at risikoen for biverknader med blodpropp og få blodplater skulle førast opp i pakningsvedlegget, blir utrullinga teke opp att, opplyser selskapet.

Produsenten skriv at han vil oppdatere pakningsvedlegget slik EMA ber om.

EMA konkluderte med at nytteverdien av vaksinen er større enn risikoen for sjeldne biverknader.

Etter at produsenten sjølv sette utrullinga til Europa på pause, vart òg bruken av han mellombels stansa i Noreg, allereie før vi hadde teke han i bruk.

Vaksinen er ein vektorvaksine, og ein ser biverknadene i samanheng med dei biverknadene norske forskarar har påvist hos AstraZeneca-vaksinen.

Folkehelseinstituttet (FHI) har gitt råd om at Noreg skal sjå vekk frå AstraZeneca-vaksinen, men dette skal først granskast av eit ekspertutval som skal levere rapporten sin 10. mai.

Utvalet vil òg sjå på Janssen-vaksinen.