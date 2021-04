Verda ventar på Bidens tal for kutt i klimautsleppa

utenriks

Tala vil vise kor pågåande Biden blir i klimapolitikken og kor langt administrasjonen hans vil gå for å plassere USA langt framme i den internasjonale kampen mot klimautslepp. Kravet frå forskarhald er minst ei halvering.

Temaet er ytst omstridd på heimebane for Biden. Klimakutt blir av Republikanarane sett på som eit kostbart, statleg styrt prosjekt som vil rasere arbeidsplassar. Blant sine eigne høyrer Biden at han ikkje går langt nok for å motverke den største trusselen mot planeten.

Talfestinga av målet vil vise kvar ambisjonen ligg for det neste tiåret, meiner Kate Larsen. Ho var rådgivar for tidlegare president Barack Obama og hjelpte til i arbeidet med handlingsplanen hans for klimaet.

Magisk tal

Det magiske talet alle ventar på, må vere mogleg å nå innan 2030, medan samtidig offensivt nok til å tilfredsstille forskarar og miljøvernarar som seier at det neste tiåret vil vere heilt avgjerande i arbeidet for å bremse klimautsleppa, meiner både Larsen og andre klimaekspertar.

Klimaforskarar og miljøvernorganisasjonar, til og med toppleiarar i næringslivet, krev at Biden må forplikte USA til eit kutt på minst 50 prosent av nivået i 2005 innan 2030. Dei fleste med kontaktar i det politiske miljøet rundt Biden-administrasjonen forventar at presidenten vil kunngjere ei halvering, men presiserer at debatten går under høgt trykk i Det kvite hus heilt fram til det virtuelle toppmøtet torsdag, der også statsminister Erna Solberg (H) skal delta.

Må innfri

Eit kutt på 50 prosent betyr nærast ei dobling av dei tidlegare forpliktingane til USA og vil medføre drastiske endringar i kraft- og transportindustrien. Det betyr òg ei kraftig satsing på fornybar kraft som vind- og solkraft og store kutt i bruken av fossilt brennstoff som kol og olje.

Ekspertane meiner at ei målsetjing som er lågare enn ei halvering, vil undergrave løftet Biden har gitt om å hindre ein temperaturauke på meir enn 1,5 grader. Ein svakare ambisjon vil òg utløyse kraftige reaksjonar frå USAs allierte og frå presidentens eigne rekkjer.

Brekkstong

Kate Larsen seier at talet ikkje berre er viktig for å vise at USA er med i klimaarbeidet etter fire års handlingslamming under Donald Trump, men at ein høg ambisjon òg kan brukast som brekkstong overfor sinkar i det internasjonale arbeidet.

– Det vil hjelpe innanlands i fasen som kjem etter vedtaket. Då skal politikken setjast ut i livet. Det blir politisk sett enklare på heimebane dersom andre land har same ambisjonsnivå som USA, seier Larsen.

Målsetjinga for 2030 er sjølve kjernepunktet i Parisavtalen, som Biden slutta seg til same dag som han vart innsett som president. Ei halvering er òg ein viktig markør for Biden på vegen mot dei endelege måla hans om karbonnøytralitet innan 2050.

– Talet må starte med 5. Vi har gjort reknestykket. Vi treng minst 50 prosent kutt, seier Nathaniel Keohane, ein rådgivar frå Obamas tid i Det kvite hus.

