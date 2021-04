utenriks

I ei fråsegn heiter det at vaksinane er gjorde tilgjengeleg for Schleswig-Holstein, og at eit tilsvarande tal blir returnerte seinare.

Danmark var det første landet i Europa som suspenderte vaksinen på grunn av alvorlege biverknader. Førre veke vart det kunngjort at vaksinen blir teken heilt ut av vaksineprogrammet i landet, sjølv om Danmark har 200.000 dosar på lager.

Tyskland suspenderte òg vaksinen, men gir han no til personar over 60 år. Schleswig-Holstein ligg like sør for Jylland.

