Jubel etter dommen mot Chauvin

utenriks

London Philips var på Black Lives Matter Plaza i Washington. I minutta før juryen kom med rettsavgjerda, lurte han på korleis han ville reagere om Chauvin vart frikjent.

– Eg var veldig nervøs. Som svart mann er det allereie vanskeleg nok i dagens samfunn. Viss dette ikkje blir riktig, veit eg ikkje kor trygg eg kjem til å føle meg, sa han.

Og så, då rettsavgjerda fall, bøygde han seg framover, dekte ansiktet og lét tårene renne.

Over heile USA, frå Missouri til Florida til Minnesota, jubla svarte amerikanarar som venta i spenning, omfamna kvarandre, vifta med plakatar og flagg og song i gatene.

Berre eit lite skritt

Men jubelen var likevel òg prega av ei avventande forståing for at dommen berre er eit ørlite skritt på den lange vegen for å komme vidare etter hundreår med rasistisk politivald i ein nasjon bygd på slaveri.

Mange seier dei hadde frykta eit anna resultat etter å ha vore vitne til at det eine politidrapet på svarte etter det andre vart verande ustraffa.

Skytinga av ein annan svart mann, Daunte Wright, i Minneapolis medan rettssaka gjekk føre seg, og drapet på ein 13-åring i Chicago førre månad, auka spenninga og dempa gleda for mange over sigeren i retten.

– Vi er letta, men vi feirar ikkje, fordi drapa held fram, sa borgarrettsveteranen Jesse Jackson som hadde reist til Minneapolis i samband med rettssaka.

Prøvestein

Likevel fører rettsavgjerda til nytt håp for mange, som såg på rettssaka som ein prøvestein på kor mykje amerikanarane tek på alvor raserettferd og politireform etter at drapet på George Floyd utløyste omfattande Black Lives Matter-demonstrasjonar i heile USA.

Juryen brukte ti timar på å komme fram til at Chauvin måtte kjennast skuldig på alle tiltalepunkta. Deretter vart han påført handjern og frakta til fengselet der han truleg må sitte i fleire tiår.

– Det betyr så mykje for meg. Eg har bede for George kvar dag. Måten han vart myrda på, var så frykteleg. Takk Jesus, sa Venisha Johnson, ei svart kvinne i Minneapolis som lét tårene renne fritt.

Venner av Floyd

I Houstons Third Ward, der George Floyd voks opp, hadde ei lita gruppe menneske samla seg ved eit veggmåleri av Floyd medan dei følgde med på TV då juryen las opp rettsavgjerda.

– Det kjennest bra. Vi takkar alle som stod ved vår side. Dette er ein velsigna augneblink, sa Jacob David som kjende Floyd, og som måtte tørke bort tårer.

Floyds død i mai i fjor, då Chauvin pressa kneet mot halsen hans, og den sterke videoen som viste korleis han gispa fram at han ikkje kunne puste, sjokkerte verda og utløyste omfattande protestar mot politivald og manglande rettar for svarte.

Vande til urettferd

– Vi har vorte så vande til ikkje å bli behandla rettferdig, så akkurat no er eg berre heilt overvelda, sa Tesia Lisbon, ein aktivist i Tallahassee i Florida, som vart arrestert under ein Black Lives Matter-protest i fjor.

– Vi har berre vorte så vande til å få dårlege nyheiter, til at rettssystemet så lenge ikkje er på vår side, sa ho.

Medan president Joe Biden, visepresident Kamala Harris og ei lang rekkje demokratiske politikarar reagerte med lette og håp, var republikanske politikarar forsiktige med utsegnene sine.

– Det er juryen som avgjer. Eg tenkjer at dei kan anke på om rettssaka var rettferdig, men eg seier til alle at det er slik systemet fungerer. Eg godtek avgjerda til juryen, sa senator Lindsey Graham.

Førebudd på det verste

Medan folk jubla av glede, var styresmaktene, politiet og nasjonalgarden førebudd på det verste om resultatet hadde vorte eit anna.

I Minneapolis var 3.000 nasjonalgardesoldatar utplasserte, og i Grand Rapids i Michigan, der nokre av dei kraftigaste protestane etter drapet på Floyd fann stad, hadde styresmaktene plassert betongsperringar rundt politikammeret.

Og i Portland i Oregon, der det var stadige protestar og hærverk i fleire månader, hadde ordføraren innført unntakstilstand og sat politiet og nasjonalgarden i høgaste beredskap.

