Politiet bryt opp koronaprotest i Berlin

utenriks

Rundt 8.000 demonstrantar deltek i protesten. Dei held ikkje nødvendig avstand, og mange av dei bruker ikkje munnbind, slik det er påbod om på offentlege stader, seier politiet i den tyske hovudstaden.

Demonstrantane har ropt slagord som «Fred, frihet, nei til diktatur» og «Vi er folket». Over 40 personar er tekne med av politiet for ikkje å følgje koronareglane.

Meir makt til Merkel

Samtidig som fleire tusen motset seg innskrenkingar i kvardagslivet, skal landets folkevalde stemme over eit forslag som gir regjeringa fullmakt til å fastsetje restriksjonar i kampen mot pandemien. Dette er noko som vanlegvis blir bestemt av dei tyske delstatane.

Forslaget blir omtalt som ein naudbrems og opnar for strenge tiltak. Dersom det blir vedteke, kan Angela Merkel og kollegaene hennar mellom anna stengje skular og innføre portforbod om natta i område med mykje smitte.

Dragkamp

Tyskland er inne i den tredje pandemibølgja, og det omstridde forslaget er meint å gjere slutt på den politiske dragkampen mellom den føderale regjeringa og dei 16 delstatane.

Tysdag var det berre éin delstat som hadde så lite smitte – under 100 per 100.000 innbyggjarar den siste veka – at regjeringa ikkje kunne gitt ordre om nedstenging. Seks av dei seksten låg over 165 smitta per 100.000, som er grensa for når regjeringa skal kunne stengje skulane og påleggje dei å drive fjernundervisning.

Ventar protestar

Motstanden mot forslaget er stor, og nokon omtaler det som grunnlovsstridig. Moglegheita for å innføre portforbod er tung å svelgje for mange i eit land som framleis ber på minna om totalitære regime på 1900-talet som innskrenka folks fridom og spionerte på eigne borgarar.

2.200 politifolk var på plass i Berlin for å handtere dei varsla demonstrasjonane onsdag. Politiet venta at folk vil slutte seg til tre ulike arrangement. Det er lagt ned forbod mot ei fjerde samling.

(©NPK)