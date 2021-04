Absolut spritfest: Ville salstal for fransk alkoholgigant

utenriks

Den eksplosive veksten i spritsalet blir ikkje forklart med at koronatrøytte folk sløkkjer sorgene i flaska, men at etterspurnaden i USA og Kina har auka kraftig.

Særleg under den kinesiske nyttårsfeiringa var salet strålande, opplyser selskapet.

Totalt auka salet med 19,1 prosent i det som er tredje kvartal i rekneskapsåret til selskapet. Det omfatta dei tre første månadane av året. Globalt selde selskapet for 1,96 milliardar euro, like under 20 milliardar kroner.

Veksten kjem etter fall i salet dei to tidlegare kvartala.

(©NPK)