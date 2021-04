Damaskus har fått dei første koronavaksinane sine

utenriks

Kunngjeringa torsdag kjem dagen etter at dei første koronavaksinane kom til Syrias siste opprørskontrollerte region i Idlib nordvest i landet. Både der og i Damaskus blir vaksinane leverte via det FN-leia Covax-programmet, som skal sikre at òg befolkninga i fattige land blir vaksinert mot covid-19.

Vaksinane, som er frå AstraZeneca, kjem til det krigsherja landet samtidig som ei ny smittebølgje har ført til overfylte sjukehus og helsesenter rundt omkring i landet. Målet er at 20 prosent av befolkninga i landet skal vere vaksinert innan slutten av året.

Syrias helseminister Hassan Ghabbash opplyser at dei første dosane skal gå til helsearbeidarar, eldre og personar med kroniske sjukdommar. Saman med Verdshelseorganisasjonen (WHO) og FNs barnefond (Unicef) har syriske styresmakter laga ein plan som skal bidra til at vaksinane blir likt fordelt utover landet.

