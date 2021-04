Dato sett for neste Nato-toppmøte – samlast 14. juni i Brussel

utenriks

– Eg er glad for å kunngjere at det neste toppmøtet med Nato-leiarane vil skje 14. juni i Brussel. Vi har ein omfattande og framtidsretta dagsorden for å styrkje den transatlantiske alliansen vår, skriv Stoltenberg.

Toppmøtet vil finne stad i Nato-hovudkvarteret i Brussel. Det er ikkje stadfesta om statsleiarane vil samlast der fysisk, eller om pandemien gjer at delar av møtet må gå føre seg digitalt.

Nato viser til «Dei aggressive handlingane til Russland», terrortrusselen og den kinesiske veksten som nokre av møtepunkta.

Exit Afghanistan

Forsvarsalliansen er òg i ferd med å trekke seg ut av Afghanistan, noko som ifølgje USA skal skje innan 11. september. Afghanistan blir ikkje nemnt som eitt av temaa for møtet, men avslutninga av den snart 20 år lange krigen vil truleg prege møtet.

Konflikten er første gong Nato artikkel 5 om kollektiv respons på eit angrep har vorte brukt. Nato vedtok på eit møte med forsvars- og utanriksministrane tidlegare i april korleis uttrekkinga skal skje.

Det vart trekt fram av både Stoltenberg, utanriksminister i Usa Antony Blinken og norske styresmakter at avgjerda viser at Nato står historisk sterkt samla.

Det skjer etter fire år med Nato-kritikar Donald Trump som president i USA. Truleg vil toppmøtet bli enklare å handtere for Stoltenberg med Joe Biden som amerikansk president.

– Eg ser fram til eit vellukka toppmøte i juni, seier Stoltenberg.

Av dei andre punkta Nato regjeringssjefar skal behandle er konflikten med Russland truleg den mest kritiske. Analytikarar NTB snakka med etter Afghanistan-vedtaket viste til at nettopp den tilspissa situasjonen i Ukraina truleg er ein av grunnane til at Nato vil leggje Afghanistan bak seg.

Omstridd russisk øving

Russland driv for tida ei omfattande militærøving i Svartehavet, frå den annekterte Krimhalvøya. Dit er både krigsskip og jagarfly sendt i stort tal, samtidig som Russland ifølgje vestlege kjelder har plassert ut store styrkar nær grensa til Ukraina.

USA har åtvara Russland mot at ein blokade av Svartehavet i samband med øvinga er ei uprovosert opptrapping. Ifølgje statlege russiske medium er planen å stengje av delar av Svartehavet i seks månader for utanlandske marinefartøy.

Stoltenberg varslar i møteinnkallinga at Nato vil ta avgjerder knytt til framtidsplanane Nato 2030.

I tillegg til dei nemnde punkta trekkjer Stoltenberg fram dataangrep, nye og forstyrrande teknologiar, og tryggingsaspektet ved klimaendringane som ting som vil bli diskutert på toppmøtet.