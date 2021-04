Folkhälsomyndigheten vil forlengje svenske restriksjonar til 17. mai

utenriks

Mykje taler for at lettane blir utsette endå ein gong når statsminister Stefan Löfven held pressekonferanse torsdag. Det er i alle fall det klare rådet regjeringa får frå helsestyresmaktene.

FHM håpa først at det kunne lempast på avgrensingane for offentlege tilstellingar og samankomstar allereie 11. april, men så vart tiltaka utsette til 3. mai. No er tilrådinga å forlengje tiltaka til 17. mai.

Grunnen er at smittespreiinga framleis er omfattande og at belastninga på sjukehusa sin intensivkapasitet er høg.

Berre svært avgrensa lettar blir no diskuterte i FHM og regjeringa.

Dermed må konsertsalar, kinoar og idrettsarrangørar truleg vente før dei får lov til å sleppe inn fleire enn dagens ordning opnar for. Når det gjeld restaurantar, butikkar og treningssenter, er det FHM sjølv som bestemmer reglane utan å måtte gå vegen om regjeringa.

FHM-direktør Johan Carlsson deltek på Löfvens pressekonferanse. Det gjer òg sosialminister Lena Hallengren.

