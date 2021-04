Sakna indonesisk ubåt kan liggje for djupt for redningsaksjon

utenriks

Indonesiske styresmakter er svært bekymra for dei 53 personane som er sakna etter at ubåten forsvann onsdag morgon. Han ligg truleg på mellom 600 og 700 meters djup utanfor kysten av Bali, seier ein talsmann for marinen.

Ifølgje eit selskap som bygde om den tyskproduserte KRI Nanggala-402-ubåten i 2009–2012, bør han ikkje gå djupare enn 200 meter.

Marinen meiner han toler djupner ned til 500 meter.

Vanskeleg redningsaksjon

Det går føre seg eit intensivt søk etter ubåten, men han er enno ikkje lokalisert torsdag formiddag norsk tid. Dersom han blir funnen, kan det likevel vise seg å vere umogleg å gjennomføre ein redningsaksjon, seier Frank Owen ved ubåtinstituttet i Australia.

– Dei fleste redningssystem kan berre gå ned til 600 meter. Dei kan gå djupare, sidan dei har tryggingsmarginar innebygd, men pumpene og andre system kan kanskje ikkje drivast som normalt, seier Owen.

Ifølgje Owen vil ein eventuell redningsaksjon måtte gjennomførast ved at ein redningsubåt lagar ei vasstett tilkopling til havaristen, så naudluka kan opnast utan at ubåten blir fylt med vatn.

Dersom ubåten ligg så djupt som 700 meter, er det fare for at han imploderer, seier Owen.

Ahn Guk-hyeon ved den sørkoreanske skipsprodusenten Daewoo seier ubåten kan kollapse på grunn av trykket allereie ved ei djupne på 200 meter. Selskapet han tilhøyrer har bygd store delar av den interne strukturen til Indonesias ubåtar, men han har ikkje detaljkunnskap om tryggingssystema til den aktuelle ubåten.

Stor leiteaksjon

Fem krigsskip er sett inn i leitinga etter ubåten. I tillegg sender Singapore og Malaysia skip for å delta, medan Australia, USA, Tyskland, Frankrike, Russland, India og Tyrkia har tilbode seg å hjelpe.

– Det er ein forferdeleg tragedie, seier forsvarsministeren i Australia, Peter Dutton.

Den 1.300 tonn store ubåten vart bygd i 1978 og har vore i teneste for fleire land, blant dei Hellas, India, Argentina og Tyrkia. Han dreiv med torpedo-trening då han forsvann.

– Det er ein klassisk ubåt, seier den franske admiralen Antoine Beaussant.

Eit helikopter som har vore med i leiteaksjonen, har oppdaga oljesøl som kan tyde på at ubåten er skadd.

Ubåtkatastrofen er den første av slaget sitt i området. Internasjonale medium dreg samanlikningar til Kursk-tragedien, då ein russisk ubåt med 118 menneske om bord gjekk ned i Barentshavet 12. august 2000.

(©NPK)